Национальный банк Украины сохранил размер учетной ставки на уровне 25% годовых, он может сохраниться до конца I квартала 2024 года.

Об этом заявил председатель НБУ Андрей Пышный.

"Это приведет к дальнейшему росту привлекательности гривневых активов, поддержанию курсовой стабильности и постепенному снижению инфляции. По итогам 2022 потребительские цены выросли на 26,6%. В то же время за последние три месяца показатель инфляции в годовом измерении почти не изменялся. Стабилизации инфляционного давления способствовали деоккупации территорий, расширение предложения продуктов питания и более слабый потребительский спрос в условиях энергетического террора России. Сдерживали инфляцию и постоянные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, фиксированный курс гривны и налаживание логистики", - сказал Пышный.

Хотя и признал, что ценовое давление остается значительным из-за последствий войны, в том числе из-за разрушения предприятий и инфраструктуры, нарушения цепей производства и поставок. Кроме того, расходы бизнеса и дальше росли в результате энергетического террора России. Инфляционные ожидания, невзирая на стабилизацию, оставались повышенными.

Пышный огласил такие инфляционные прогнозы Национального банка:

18,7% - в 2023 году;

10,4% - в 2024 году;

6,7% - в 2025 году.

Одновременно Нацбанк ухудшил прогноз по росту ВВП Украины в 2023 году до 0,3%. Напомним, что в Меморандуме МВФ на этот год заложен экономический рост на уровне 1%, а в госбюджет правительства — 3,2%

"Ухудшение прогноза по сравнению с октябрьскими оценками обусловлено, прежде всего, последствиями энергетического террора, а также пересмотром основного предположения относительно продолжительности сохранения рисков безопасности. Последнее чревато отсрочкой полноценной разблокировки портов, что будет сдерживать потенциал возобновления экспорта. Кроме того, по причине накопления проблем, связанных с проведением посевной и уборочной кампаний в условиях войны, меньше, по оценкам Национального банка, будут и урожаи этого года. В то же время, в прогнозе предполагается, что в течение 2023 года удастся избежать значительных дополнительных разрушений энергетической инфраструктуры, а бизнес и власти будут принимать эффективные меры для нивелирования последствий уже разрушенных мощностей", - объяснил Андрей Пышный.

Председатель Национального банк озвучил такие прогнозы по росту ВВП:

0,3% - 2023 год;

4,1% - 2024 год;

6,4% - 2025 год.

А также дал прогноз по размеру золотовалютных резервов НБУ на конец 2023 года на уровне $27 млрд с дальнейшим ростом.

Напомним, что в новом меморандуме с МВФ Украина подписалась на повышение налогов, сокращение зарплаты бюджетникам.

По данным Нацбанка, украинский бизнес ожидает девальвацию до 42,59 гривен за доллар и инфляцию 23%.