Нацбанк потребовал от международных банков, работающих в Украине, выйти с российского рынка. Причина - распространенная в СМИ информация о том, что банки, входящие в международные финансовые группы, предоставляют "льготные условия кредитования для участников так называемой "специальной военной операции".

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк сообщает, что неоднократно ранее обращался с требованиями прекратить бизнес-деятельность в России и Беларуси к Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.

В рамках обращений и встреч с представителями банков "НБУ в очередной раз получил заверения, что они "продолжают изучать все стратегические варианты будущего их бизнеса в России, включая варианты выхода из этого рынка".

Тем не менее, на 11-й месяц войны "Национальный банк констатирует отсутствие прогресса для принятия окончательных решений по выходу с российского рынка", что в НБУ считают недопустимым.

"Публично еще раз обращаемся к руководству международных банковских групп – оставаясь в России вы избрали поддержку агрессора и его военных преступлений. Кроме моральных аспектов такая политика противоречит официальной позиции правительств стран демократического мира и широкомасштабной поддержке украинского народа населением этих стран", - говорится в сообщении.

Также в НБУ говорят, что обратятся к правительствам стран, откуда указанные банки происходят.

Напомним, в октябре Нацбанк призвал включить Россию в "черный список" организации по борьбе с отмыванием денег.

Также мы писали о том, что в НБУ не намерены национализировать "Сенс Банк", который раньше назывался "Альфа-Банк Украина".