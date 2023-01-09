Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что сейчас Нацбанк не видит признаков неплатежеспособности "Сенс Банка" (новое название "Альфа-Банк Украина") для его национализации.

Об этом Рожкова сказала в эфире телемарафона.

По ее словам, сегодня нет признаков, которые угрожали бы платежеспособности банка. Лишь в случае потери ликвидности банка НБУ будет вынужден признать его неплатежеспособным и, чтобы избежать потрясений на финансовом рынке, может выйти с предложением к Кабмину о национализации этого финучреждения.

Напомним, разговоры о национализации пошли после того, как против владельца банка, российского олигарха Михаила Фридмана в Украине были введены санкции СНБО.

Сам Фридман неоднократно выходил с предложениями к правительству о дополнительных инвестициях в банк с целью избежать его национализации.

"Означает ли заявление Рожковой, что украинские власти приняли предложение Фридмана (или решили с ним вопрос каким-то иным способом), либо это просто пауза перед принятием решения о национализации, чтобы провести ее без возможности последующего обжалования в судах, увидим в ближайшее время", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Как писала "Страна", "Альфа-Банк" переименовали 1 декабря 2022 года.

А в конце октября в "Слуге народа" объявили о грядущей национализации банка, принадлежащего Фридману.