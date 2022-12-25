Российские силовики начали информкампанию, чтобы национализировать имущество олигархов с целью финансирования войны.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Такой вывод американские аналитики делают после того, как куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сделал заявление, что в России необходимо конфисковать имущество и состояние у представителей элиты, которые игнорируют или не поддерживают войну против Украины. По мнению Пригожина, эти "богатые люди" ориентируются на "западных кураторов".

В Институте пишут, что данные заявления получили широкую огласку в СМИ.

"Пригожин, возможно, использует такие популистские предложения, чтобы продвигать свои политические цели, поднять свой авторитет в российском обществе и создать условия для поддержки жестких мер национализации", - говорится в отчете.

Кроме того, президент России Владимир Путин 22 декабря также косвенно выступил против российских олигархов, заявив, что россияне, выкачивающие деньги из РФ за рубеж и не имеющие связи со страной, "представляют опасность". Хотя подавляющее большинство российских бизнесменов, добавил он, являются патриотами.

Возможно, сейчас Путин пытается использовать озвученную Пригожиным угрозу национализации, чтобы принудить элиты поддержать войну и ее финансирование, заключает ISW.

Ранее мы писали, что американский Институт изучения войны сообщил, что скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни.

Также мы сообщали, что возобновление крупномасштабного российского вторжения из Беларуси этой зимой маловероятно, но к этой возможности следует относиться серьезно.