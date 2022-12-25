За последними взрывами и пожарами на инфраструктурных объектах в России могут стоять "спящие агенты" западных спецслужб.

Об этом пишет бывший американский спецназовец, а ныне военный журналист Джек Мерфи в исследовании на своем сайте.

"ЦРУ использует разведслужбу европейского союзника по НАТО для секретной диверсионной кампании в России", - такое название имеет статья.

Мерфи приходит к выводу, что сейчас активированы многие "спящие агенты", которые Запад внедрял в Россию на протяжении многих лет. "Бывшие чиновники отказались назвать конкретные цели кампании ЦРУ, но из-за необъяснимых инцидентов были повреждены железнодорожные мосты, склады с топливом и электростанции в России", - пишет Мерфи.

По словам Мерфи, чем дольше длятся военные действия, тем больше вероятность, что диверсионная кампания станет более дерзкой. "Поскольку нужно послать Путину сигнал еще сильнее, вы можете увидеть операции в Москве и других ключевых городах", - пишет он.

Ранее сообщалось о взрывах на военных аэродромах РФ.

Также мы писали, что в Москве в воинской части вспыхнул пожар.

Между тем, секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал участившиеся пожары на гражданских объектах в России. Он заявил, что все, что происходит в России, будет только увеличиваться с каждой неделей. Все будет пылать и гореть до тех пор, пока не сгорит вся Москва.