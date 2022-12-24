В российском Кемерово произошел пожар в нелегальном доме престарелых. Погибли 11 человек, судьба еще семерых остается неизвестной.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы.

Сигнал о возгорании поступил вечером 23 декабря. На момент прибытия пожарных огнем была охвачена кровля здания. Площадь пожара составила 180 кв. м.

По данным СМИ, сообщение о возгорании поздно поступило в экстренные службы, что дало возможность развиться пожару. Ему был присвоен повышенный ранг сложности.

Пожар удалось ликвидировать, а затем потушить.

Позже в МЧС России сообщили, что жертвами пожара стали 11 человек.

"В результате пожара погибли 11 человек", - сообщили в ведомстве, пишут российские СМИ.

Кроме того, экстренные службы утверждают, что остается неизвестной судьба еще семи человек.

Пожарные продолжают разбор завалов на месте пожара. К работам привлечены более 80 спасателей, а также 28 единиц техники.

Ранее мы писали, что в прошлом году в Харькове сгорел подпольный дом престарелых. Тогда погибли 15 человек. Еще пять были госпитализированы.

Также "Страна" рассказывала, что в марте 2018 года в торговом центре Кемерово "Зимняя вишня" произошел страшный пожар, который унес жизни 37 человек.