Сигналы воздушной тревоги сегодня утром прозвучали в Воронеж (город РФ), переполошив местное население. Мэрия уже сделала заявление, что никаких угроз в городе нет.

Об этом сообщают местные СМИ.

То же самое подтвердили журналистам и в городском МЧС. А вот какое объяснение дает правительство области:

"Это связано исключительно с тренировкой сил и средств защиты населения. Никакой реальной угрозы населению Воронежской области нет и не наблюдается. Приносим извинения всем, для кого подобная тренировка вызвала беспокойство. Будьте уверены, можно сохранять спокойствие".

Напомним, в ноябре российском Санкт-Петербурге прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Тем временем война в Украине продолжается уже 304-й день. "Страна" следит за новостями 24 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 303-го дня войны. В The Wall Street Journal написали, что визиты Зеленского в США и Медведева в Пекин были совершены ради того, чтобы заручиться поддержкой перед возобновлением масштабных боевых действий. В Офисе президента сообщили, что удары РФ по украинской энергетике привели к падению реального производства на 70%. На фронте, по данным Генштаба, россияне продолжали наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, на что подписалась Украина в новом меморандуме с МВФ.