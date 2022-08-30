В России, в Воронежской области сгорел макет установки РСЗО "Град". Его подожгли местные дети.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на областное правительство.

На данный момент официальная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем двух детей 6 и 7 лет, которые пробрались в кабину автомобиля через нижний люк.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Харьковской области в руках 16-летнего подростка взорвался снаряд.

Также мы рассказывали, как на пляже у села Сычавка возле Южного в Одесской области взорвалась мина.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о ситуации на фронте и событиях вокруг Украины.