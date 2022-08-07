В болгарском курортном городе Царево дети во время ловли рапанов нашли в море мину. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает BGNES.

По информации издания, дети после того, как нашли мину, предупредили об этом спасателей. Место, где был найден взрывной снаряд, оградили. При этом люди продолжали купаться на других участках пляжа.

В BGNES добавили, что болгарские специалисты планируют уничтожить мину после того, как установят тип найденного снаряда.

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