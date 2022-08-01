В Днепропетровской области мужчина утонул в заливе "Куриловский котлован" Днепровского водохранилища.

Об этом сообщает ГосЧС.

По словам свидетелей, вчера вечером мужчина 1979 года рождения нырнул в воду и больше не вынырнул.

Водолазы приехали искать тело на следующий день и нашли - на глубине четырех метров.

Всего за минувшие сутки на водоемах Украины погибли семеро граждан, а в целом за прошедший июль - 149 человек. Из них - 16 детей.

Спасатели призывают украинцев к осторожному поведению на воде и соблюдению элементарных правил поведения во время плавания.

Ранее мы рассказывали, как под Николаевом утонул 12-летний подросток. Тело нашли в реке Южный Буг в Первомайске лишь спустя несколько часов.

По словам очевидцев, стало известно, что двое мальчиков рыбачили на местном, запрещенном для купания, пляже. Впрочем, предупредительный знак "Купаться запрещено" не остановил ребят. Забавляясь в воде, один из них внезапно исчез из виду. Спасатели, полицейские и местные жители искали ребенка несколько часов, пока не нашли уже бездыханное тело.