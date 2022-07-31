В воскресенье днем, 31 июля, скончался бывший президент Филиппин Фидель Рамос. Ему было 94 года, причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19.

Об этом сообщает информационное агентство "Синьхуа".

Пресс-секретарь президента Филиппин Фердинанда Маркоса Роуз Беатрикс Круз-Анхелес подтвердила кончину бывшего лидера государства.

Рамос был президентом Филиппин с 30 июня 1992 года по 30 июня 1998 года. Он участвовал в Корейской войне и войне во Вьетнаме, обучался в американском университете Иллинойса. Придя к власти, продолжал политику рыночных реформ, приватизации и привлечения иностранных инвестиций на Филиппины. Также Рамос выступал против переговоров с лидерами партизан-коммунистов.

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Также мы рассказывали, что в китайском Ухане, с которого началась пандемия COVID-19, снова ввели локдаун. Местные власти обнаружили четырех носителей коронавируса без симптомов, и почти миллион жителей уханьского пригорода теперь будут сидеть дома три дня.