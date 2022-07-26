В США умер американский актёр Пол Сорвино, известный по фильму "Славные парни" и сериалу "Закон и порядок". Ему было 83 года.

Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на супругу артиста Ди Ди Сорвино и его представителя Роджера Нила.

Семья Сорвино заявила, что он скончался по естественным причинам.

Пол Сорвино родился 13 апреля 1939 года в в нью-йоркском районе Бруклин. Свою актерскую карьеру он начал на театральной сцене с участия в бродвейском мюзикле "Bonjour" в 1964 году. Спустя шесть лет состоялся экранный дебют актера в фильме "Где Поппа?" режиссера Карла Райнера.

Наибольшую известность Сорвино принесла роль гангстера Пола Сисеро в криминальной драме "Славные парни" 1990 года. В этом фильме Мартина Скорсезе также снялись Рей Лиотта, Роберт Де Ниро и Джо Пеши.

Всего Сорвино появился более чем в 100 проектах в кино и на телевидении. Его фильмография включает полнометражные картины "Ромео + Джульетта", "Добро пожаловать в Акапулько", сериалы "Крестный отец Гарлема", "Дурная кровь", "Детективное агентство „Лунный свет“".

Пол приходился отцом известной обладательнице "Оскара" Мире Сорвино.

Газета New York Times назвала артиста "мастером мягких гангстеров" за то, насколько успешной была его игра "зачастую тихих, но опасных людей".

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Также недавно не стало французского режиссера, актера театра и кино Жан-Луи Трентиньяна.