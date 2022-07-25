В возрасте 80 лет умер известный британский актер Дэвид Уорнер. Он снялся в более чем 200 фильмах и сериалах, включая "Титаник", "Твин Пикс" и "Трон".

О смерти знаменитости сообщает ВВС со ссылкой на заявление семьи Уорнера.

Последние 18 месяцев Уорнер провел в доме престарелых "Денвилл-холл", предназначенном для работников индустрии развлечений. Причина смерти - онкологическое заболевание.

"Нам, его семье и друзьям будет его очень не хватать, и мы будем помнить его как добросердечного, щедрого и сострадательного человека, партнера и отца, чье наследие выдающейся работы затронуло жизни множества людей", - говорится в заявлении близких Уорнера.

Актер нередко исполнял роли злодеев, а известность получил после выхода фильмов "39 ступеней" (1978), "Бандиты времени" (1981) и "Трон" (1982). Также он сыграл в экранизации повести Чарлза Диккенса "Рождественская история" (1983).

Британец появился в сериалах "Улица потрошителя" (2012–2016), "Доктор Кто" (2013) и "Страшные сказки" (2014–2016). За съемки в мини-сериале "Масада" он получил премию "Эмми" как лучший актер второго плана. Одну из последних ролей Уорнер исполнил в фильме "Мэри Поппинс возвращается" (2018).

В июне "Страна" сообщала о смерти французского режиссера, актера театра и кино Жан-Луи Трентиньяна.

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