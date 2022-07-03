В воскресенье вечером, 3 июля, в России после тяжелой болезни умер актер Сергей Сосновский. Об этом сообщает пресс-служба МХТ им. Чехова.

Сегодня, 3 июля, после тяжёлой болезни на 68 году жизни не стало народного артиста "России Сергея Валентиновича Сосновского. Поверить в это невозможно. Сказать, что Сергея Валентиновича в Художественном театре любили – мало. Его обожали. Для каждого из нас он был родным человеком – таковы его обаяние, душевная щедрость, открытость и, конечно, талант, перед которым мы все преклонялись… Сегодня для нас и для всех, кто знал Сергея Валентиновича, – чёрный день", - говорится в сообщении.

Также в театре уточнили, что о дате и месте прощания сообщат чуть позже.

Уточним, что Сосновский прославился ролями Призрака в "Гамлете", Шабельского в "Иванове", следователя Тупольски в "Человеке-подушке" и Анисиме Аллилуя в "Зойкиной квартире". Эти спектакли ставил Кирилл Серебренников.

Ранее мы писали, что скончался литовский актер, народный артист СССР Регимантас Адомайтис. Ему было 85 лет. Среди его персонажей - главная роль Донатаса в фильме "Никто не хотел умирать", благодаря которой он стал известен широкому кругу зрителей.

Также в мае умер актер из фильмов "Славные парни" и "Револьвер" Рэй Лиотта.