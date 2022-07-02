В России скончался мультипликатор, создавший образ Чебурашки, а также мультфильмы "38 попугаев" и "Котенок по имени Гав".

Знаменитый режиссер-мультипликатор и художник Леонид Шварцман умер в возрасте 101 года. О его смерти сообщили в "Союзмультфильме".

О причинах смерти мультипликатора не сообщается.

Леонид Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске. В 1941 окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры и был призван в армию. С 1948 работал на киностудии "Союзмультфильм", в 1951 окончил ВГИК с дипломом художника-постановщика мультфильмов, в том же году работал как художник-постановщик в соавторстве с Александром Винокуровым, с 1963 года стал работать самостоятельно, а с 1975 года - как режиссер.

Наиболее известен тем, что принимал участие в создании образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова "Крокодил Гена" в 1969 году, а также своими работами: "Аленький цветочек", "Дядя Степа - милиционер", "38 попугаев", "Котенок по имени Гав".

Ранее мы писали, что скончался литовский актер, народный артист СССР Регимантас Адомайтис. Ему было 85 лет. Среди его персонажей - главная роль Донатаса в фильме "Никто не хотел умирать", благодаря которой он стал известен широкому кругу зрителей.

Также в мае умер актер из фильмов "Славные парни" и "Револьвер" Рэй Лиотта.