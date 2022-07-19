В ночь на 19 июля в Германии умерла известная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка. Ей было 56 лет.

Об этом сообщает ТСН.

На момент смерти Писанка находилась в Германии, куда уехала после начала войны. Там у нее диагностировали тяжелое заболевание.

Руслана Писанка (настоящая фамилия Писанко) родилась 17 ноября 1965 года в Киеве в семье кинооператора Игоря Николаевича Писанко, лауреата премии Шевченко.

В 1995 году окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры по специальности "режиссер телевидения".

За работу в фильме "Москаль-чародей" была награждена государственной премией Украины имени Александра Довженко.

Писанка стала широко известной после своих прогнозов погоды. После она вела и другие проекты на ТВ - в том числе реалити-шоу "Служебный романс" с Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее мы писали о том, что на войне в Украине погиб ведущий хит-парада на телеканале М1 Карим Гуламов.

Также сообщалось, что в мае умерла издатель L'Officiel в Австрии, Монако и на Кипре Светлана Лавринович, ей было 36 лет.