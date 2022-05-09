Издатель L'Officiel Austria Светлана Лавринович (девичья фамилия – Гудакова) внезапно скончалась, ей было 36 лет. Прощание с ней состоится в Лимасоле, Кипр.

Трагическую новость сообщил ее муж, сын бывшего министра юстиции Александра Лавриновича, известный юрист Максим Лавринович в Instagram.

"Наша любовь и жизнь Светлана не проснулась вчера утром. Прощание состоится 11.05.2022 в Лимасоле, Кипр. Покойся с миром", – говорится в сообщении.

Светлана Лавринович была издателем и основательницей модных глянцев L'Officiel Austria, L'Officiel Monaco и L'Officiel Cyprus.

В Instagram австрийского издания также сообщили о ее смерти.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем о смерти нашей любимой, прекрасной и энергичной матери, жены и делового партнера Светланы Лавринович. Мы просим вас уважать частную жизнь семьи Лавринович в это тяжелое время и молиться за Светлану и ее семью", – говорится в сообщении.

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