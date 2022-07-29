В Нью-Йорке скончалась американская актриса кино, ТВ и Бродвея Мэри Элис, сыгравшая Пифию в ленте Вачовски "Матрица: Революция". Она заменила скончавшуюся в 2001-м Глорию Фостер и озвучила этого персонажа в видеоиграх.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на полицейский департамент.

На профильных ресурсах обозначено, что Элис родилась 3 декабря 1941 года в Миссисипи, но точность даты под сомнением: Элис могло быть 80, 84 или 86 лет.

В середине 60-х Мэри Элис работала в Чикаго учителем. На экранах дебютировала в 1970-м в сериале "Все мои дети". Далее участвовала в 60 проектах: "Женщина-полицейский", "Доктора", "Учителя", "Малкольм Икс", "Тюрьма OZ", "Провиденс", "Прикосновение ангела".

Мэри Элис была пионером по части выдвижения чернокожих актрис на первый план как в бродвейских, так и во вне бродвейских постановках, дебютировав на сцене в 1969 году, и уже в 1971-м сыграв главную роль.

Обстоятельства и причины смерти Мэри Элис неизвестны.

Ранее мы писали, что в США умер американский актёр Пол Сорвино, известный по фильму "Славные парни" и сериалу "Закон и порядок". Ему было 83 года.

Также "Страна" сообщала, что умер исполнитель роли Поли Галтиери из культового сериала "Сопрано".