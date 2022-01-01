В последний день минувшего года в Лос-Анджелесе умерла известная американская актриса и обладательница шести премий "Эмми", телевизионная звезда Бетти Уайт. Она была одной из старейших звезд Голливуда и совсем немного не дожила до юбилея: 17 января артистке могло исполнится сто лет.

Об этом сообщает Variety.

Бетти Уайт - популярнейшая в США комедиантка и телеведущая, наиболее известная по своим ролям в телесериале "Золотые девочки", а также в "Шоу Мэри Тайлер Мур". В пожилом возрасте она появлялась в фильмах, телевизионных рекламных роликах и сериалах.

Агент и близкий друг Уайт Джефф Витжас подтвердил изданию ее смерть. Уайт скончалась в своем доме в Брентвуде (район Лос-Анджелеса).

"Несмотря на то, что Бетти было около 100 лет, я думал, что она будет жить вечно... Я буду ужасно скучать по ней. Я не думаю, что Бетти когда-либо боялась смерти, потому что она всегда хотела быть со своим самым любимым мужем Алленом Ладденом. Она верила, что снова будет с ним вместе", - сказал Витжас.

Агент также рассказал, что Уайт ничем не болела и была осторожна во время пандемии коронавируса. Большую часть последних двух лет она провела в любимом доме со своими многочисленными домашними животными.

Также актриса вела Твиттер.

"Мой 100-летний юбилей... Не могу поверить, что он приближается, и журнал People празднует вместе со мной!" - сказано в последнем твите актрисы. Она проиллюстрировала его обложкой декабрьского выпуска People со своим фото.

В ноябре "Страна" сообщала о смерти известного американского актера Арта ЛаФлера. Десять лет он боролся с болезнью Паркинсона.

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