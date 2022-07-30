Президент США Джо Байден снова получил положительный тест на коронавирус и вынужден вернуться на карантин.

Об этом говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении лечащего врача американского президента Кевина О'Коннора в субботу, 30 июля.

"После отрицательных результатов теста во вторник вечером, в среду утром, в четверг утром и в пятницу утром, результат теста на антиген президента оказался положительным в субботу поздним утром. Байден "не испытывает симптомов COVID-19 и продолжает чувствовать себя довольно хорошо", - заявил врач.

Однако, в связи с положительным результатом теста на антиген, глава государства снова уходит на карантин, добавил О'Коннор.

"Это происходит на фоне острейшего кризиса вокруг возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Пелоси на Тайвань. Китай грозить жёсткими ответными мерами, если Пелоси прибудет на Тайвань. Ее самолёт, к слову, сел на дозаправку на Гавайских островах после чего его отключили с радаров", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, в среду, 27 июля, стало известно, что президент США Джо Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19. Накануне глава Белого дома завершил пятидневный курс лечения от ковида препаратом Paxlovid, который выписывают при высоком риске тяжелого течения болезни.

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