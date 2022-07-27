В среду, 27 июля, стало известно, что президент США Джо Байден получил отрицательный результат теста на Covid-19.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на лечащего врача Кевина О'Коннора.

Вчера глава Белого дома завершил пятидневный курс лечения от ковида препаратом Paxlovid. Его выписывают при высоком риске тяжелого течения болезни.

Заболевание у Джо Байдена проходило довольно легко. Сообщалось, что у него наблюдается кашель, а также болит горло. Лечащий врач американского президента сообщал, что это хороший знак, поскольку такова реакция дыхательных путей на борьбу организма с вирусом ковида.

Сейчас симптомы уже исчезли. Легкие Байдена чистые. Врачи разрешили ему возобновить физически упражнения.

Джо Байден заболел несмотря на то, что прошел полный курс вакцинации от Covid-19, а также получил две бустерные дозы вакцины. Положительный тест на коронавирус президент США сдал 21 июля, вскоре после встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской в Белом доме.

Все это время президент США находился на самоизоляции и работал удаленно.