Симптомы COVID-19 у президента США Джо Байдена пока гораздо более легкие, чем были у Дональда Трампа, который провел три дня в медицинском центре в октябре 2020 года после того, как заразился вирусом.

Об этом пишет The Washington Post.

При этом основным симптомом у заразившегося коронавирусом президента США остается больное горло.

"Его основной симптом - это больное горло", - сообщает лечащий врач Байдена.

По его словам, это хороший знак, поскольку такова реакция дыхательных путей на борьбу организма с вирусом.

Джо Байден продолжает принимать лекарство "Паксловид" и хорошо реагирует на препарат, добавил доктор. У президента периодический кашель, а его голос "остается немного низким", информировал он.

Напомним, по словам лечащего врача президента США пульс, кровяное давление, температура тела и частота дыхания Джо Байдена остаются в пределах нормы.



"Уровень кислорода продолжает находиться на превосходном уровне. Его легкие по-прежнему чисты", - сказал медик.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус после встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской в Белом доме.

Также "Страна" сообщала, что президент США начал принимать рекомендованное при риске тяжелых форм ковида лекарство Paxlovid. Клинические исследования показали 89%-ную эффективность в предотвращении госпитализации и смерти больных - если препарат начать принимать в течение трех дней после появления симптомов ковида.