После того, как стало известно, что президент США Джо Байден заразился коронавирусом, Елена Зеленская, которая с ним встречалась, сдаст повторный тест на эту инфекцию.

Об этом сообщил Офис президента в своем Телеграм-канале.

На Банковой рассказали: чтобы получить допуск в Белый дом, требуется обязательное прохождение тестирования на COVID-19. Перед выездом в США, а также перед прибытием в Белый дом для встречи с первой леди Соединенных Штатов Джилл Байден Зеленская и остальные члены украинской делегации сдавали обязательные тесты на COVID-19. Все, кто сопровождал супругу президента Украины, получили отрицательные результаты.

"Понятно, что в случае положительного результата теста встреча первой леди Украины и США не состоялась бы. После получения информации о том, что президент США, также встречавший Зеленскую на крыльце Белого дома, имеет положительный тест на COVID-19, первая леди Украины, конечно, сделает повторное тестирование на коронавирус", - отметили в Офисе президента.

Там добавили, что Зеленская дважды вакцинирована и получила бустерную дозу. Чувствует себя хорошо.

Как писала "Страна", летом 2020 года Зеленская переболела ковидом.

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