Заразившийся коронавирусом президент США Джо Байден заверил, что у него все отлично.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Народ, у меня все отлично. Спасибо за вашу заботу. Только что позвонил сенатору Кейси, конгрессмену Картрайту и мэру Когнетти (и моим двоюродным братьям из Скрэнтона!), чтобы выразить сожаление по поводу того, что пропустил наше сегодняшнее мероприятие. Продолжаю быть занятым!" - сказано в посте.

Как писала "Страна", коронавирус нашли у Байдена на следующий день после его встречи с Еленой Зеленской.

Также мы сообщали о назначении ему препарата Paxlovid, рекомендованного при риске тяжелой формы COVID-19.

Кроме того, мы публиковали письмо врача Байдена Кевина О'Коннора, в котором подробно описаны диагноз и симптомы президента США.