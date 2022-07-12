Американский сенатор Ричард Блюменталь, недавно вернувшийся из поездки в Украину, где он встречался с Владимиром Зеленским, получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщает издание Greenwich Time.

"К сожалению, у меня положительный результат на COVID. Так что на этой неделе я буду работать удаленно. У меня нет симптомов, и я благодарен за то, что меня полностью вакцинировали", – написал Блюменталь в Twitter.

Блюменталь посетил Украину с сенатором-республиканцем Линдси Грэм в конце прошлой недели.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина готовится к очередной волне коронавируса. О таких предпосылках свидетельствует рост заболеваемости.

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