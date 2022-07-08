В мире заговорили о новой волне коронавируса. В Европе фиксируют рост заболеваемости и говорят о начале седьмой волны пандемии. По разным прогнозам она может достигнуть своего пика уже этим летом, либо осенью.

В странах пока не ужесточают карантинные ограничения, но в некоторых регионах локально уже принимают меры по сдерживанию ковида.

При этом уже появились и применяются таблетки от коронавируса, которые серьезно снижает риск госпитализации.

Рассказываем, что сейчас происходит с распространением коронавируса в мире и в Украине.

Рост по Европе и локальные локдауны в Китае

В мире уже фиксируют рост числа заболевших ковидом. По информации ВОЗ, практически во всех странах Европы наблюдается всплеск заболеваемости. Самые высокие показатели - в Австрии, Франции, Германии, Греции, Люксембурге, Португалии, на Кипре.

Судя по данным ресурса Worldometers, коронавирус также пошел в рост в азиатском регионе - Японии, Южной Корее, Тайване, а также в Австралии.

Во Франции на начало июля среднее число ежедневных подтвержденных случаев заражения ковидом приближается к 200 тысячам случаев. Заметен рост по сравнению с данными июня.

Новые случая коронавируса во Франции. Источник JHU CSSE COVID-19 Data

Французские медики предполагают, что пик седьмой волны заражений, которую стали фиксировать еще в конце мая, предположительно придется на конец июля.

На следующей неделе Национальное собрание собирается рассмотреть законопроект, позволяющий ввести санитарные пропуска на границах. Если его примут, то нужно будет предъявлять негативный результат тестирования, подтверждение статуса вакцинации или справку о выздоровлении. Это будет касаться выезда за пределы Франции или возвращения.

При этом о продлении чрезвычайного санитарного положения, которое завершается 31 июля, речь не идет. То есть внутри страны для того, чтобы посетить театр или музей, пропуск не потребуется.

Хотя в отдельных регионах все же ужесточают ограничения по своему усмотрению. Например мэр Ниццы, где сейчас разгар курортного сезона, ввел обязательный масочный режим в автобусах.

В Италии на этой неделе впервые с февраля этого года количество заболевших превысило 100 тысяч за сутки. При этом о карантинных ограничениях речь пока не идет.

Новые случая коронавируса в Италии. Источник JHU CSSE COVID-19 Data

Новую волну пандемии ожидают в Германии, где на этой неделе зарегистрировали 130 тысяч новых случаев за сутки.

Новые случая коронавируса в Германии. Источник JHU CSSE COVID-19 Data

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах считает, что ситуация с заражением резко ухудшится осенью и зимой. На фоне опасений в Немецком союзе городов и общин призвали опять ввести бесплатные тесты по всей стране. Раньше они были бесплатными, но с июня их делают только тем, кто относится к группам риска. Для остальных сделать тест стоит 3 евро.

Пока ограничения не вводят, но немецкие эксперты сейчас анализируют эффективность введенных ранее мер, чтобы принять решение о том, какие меры имеет смысл снова вводить в случае новой волны.

В Великобритании на 1 июля заболевших было около 2,3 млн, то есть каждый тридцатый житель страны. Это на 32% больше, чем всего неделю до этого.

Новые случая коронавируса в Великобритании. Источник Our World in Data

В Израиле о начале седьмой волны коронавируса объявили еще в середине июня. Тогда Covid-19 в стране зафиксировали у почти 47 тысяч человек, при том, что в стране полностью вакцинировано 66% населения.

На этой неделе Минздрав Израиля сообщил уже о 67 тысячах зараженных. Из них 1200 - в больницах. 92% тяжелобольных - это люди старше 60 лет. Абсолютное большинство заразившихся переносят болезнь легко и лечатся дома, опираясь на свое самочувствие и опыт перенесенного ковида.

Новые случая коронавируса в Израиле. Источник JHU CSSE COVID-19 Data

В связи с ростом числа инфицированных в стране открыли коронавирусные отделения в больницах.

Пока минздрав не настаивает на возвращении "масочного режима" в помещениях и общественном транспорте, хотя и рекомендует носить маски. Но карантинные меры могут вскоре ужесточить.

В Китае из-за роста заболеваемости в нескольких городах ужесточили меры против Covid-19 - в Пекине, Гонконге, Шанхае, Макао, Сиане. Там объявили локальные локдауны.

Так, в Пекине закрыли один жилой комплекс, в котором проживают многие иностранцы. Проживающим там запретили покидать территорию.

В Макао на карантин закрылся отель Grand Lisboa, закрылись большинство развлекательных заведений Макао (кроме казино, которые являются основным источником дохода для острова). А всем проживающим на острове нужyо будет сдать три теста на Covid-19 на этой неделе.

В Шанхае закрыли все караоке-бары, после того, как у посетителей и сотрудников одного из них выявили ковид.

В целом же статистика пока показывает небольшой рост по стране. То есть это пока отдельные случаи, которые китайцы стремятся локализовать.

Новые случая коронавируса в Китае. Источник Our World in Data

Ситуация в Украине

О том, что нужно готовиться к следующей волне коронавируса заявляют и в Украине. Ее прогнозирует министр здравоохранения Виктор Ляшко, опираясь на показатели заболеваемости.

"Последние два месяца мы фиксируем рост количества случаев коронавируса. За прошедшую неделю было зарегистрировано 1018 случаев, за неделю до этого было 943 случая. Мы видим прирост на 12%", - сказал он на брифинге 6 июля.

По его словам, такой рост заболеваемости ковидом в Украине соответствует тенденциям, которые сейчас наблюдаются в Европе.

Министр призвал украинцев завершить полный курс вакцинации от COVID-19 и заверил, что в случае всплеска заболевания, в Украине достаточно тест-систем и препаратов для лечения Covid-19.

О локдауне министр пока не говорит. И, судя по всему, пока властям еще не до этого.

Напомним, что в Украине с начала российского вторжения и перестали публиковать официальные данные о заболевших Covid-19.

При этом процесс вакцинации от коронавируса не остановили. Она продолжается во всех регионах, кроме Донбасса. Прививают украинцев вакцинами CoronaVac и Pfizer.

Правда, количество пунктов вакцинации уменьшилось в 3,5 раза, а темпы сделанных прививок упали в два раза. В июне в Украине работали около 2500 пунктов вакцинации и 109 центров массовой вакцинации. Полный список работающих центров по городам доступен здесь.

Формально до 31 августа в стране действует карантин, который депутаты в мае продлили в очередной раз.

Что известно о таблетках от коронавируса

В конце прошлого года в США зарегистрировали таблетки, которые применяют при лечении коронавируса. Это два препарата:

Molnupiravir (компании Merk)

Paxlovid (компании Pfizer)

Оба они снижают риск тяжелого течения Covid-19 и летального исхода. Правда, это работает только, если начать принимать их в первые пять дней с момента появления симптомов.

Молнупиравир. Производитель "Молнупиравира" заявлял, что лекарство снижает риск госпитализации на 30%.

Изначально его разработали для лечения гриппа. Механизм действия препарата таков, что он замедляет размножение вируса Covid-19 в клетках человека, влияя на РНК вируса.

Назначают его, дважды в день в течение первых пяти дней после проявления первых симптомов. Для пациентов старше 18 лет из групп риска - пожилые люди, лица с ослабленным иммунитетом.

Паксловид. У "Паксловида" клинические испытания показали 85% снижения риска госпитализации.

Препарат блокирует важный фермент, который нужен коронавирусу для воспроизводства и для того, чтобы выйти из зараженной клетки. Действующее вещество этих таблеток нирматрелвир показало себя эффективным при лечении "Омикрона".

"Паксловид" назначают трижды в день. Курс - пять дней. Его можно принимать с 12 лет и обычно это люди из группы риска.

В США в заявлении FDA - регуляторакоторый одобрил препараты - говорится, что таблетки производства Pfizer и Merсk должны дополнять, а не заменять вакцины против коронавируса.

Препараты "Паксловид" и "Молнупиравир" применяют не только в США, но и в Европе, Азии, Израиле. Одобрены они и в Украине.

При этом в Минздраве Украины обращали внимание, что "Молнупиравир" не купить в аптеках - он назначается семейным врачом после результатов теста и выдается бесплатно.