Лекарство от коронавируса "Молнупиравир", которое привезли в Украину 6 февраля, нельзя приобрести в аптеке. Таблетки врачи назначают только пациентам и групп риска и они выдаются бесплатно.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга в понедельник, 21 февраля.

Таблетки от COVID-19 производства американской фармацевтической компании Merck Sharp&Dohme уже развезены в регионы Украины. Препарат назначают для того, чтобы предотвратить переход от легкого течения болезни к тяжелому и уменьшить риск необходимости госпитализации и риск смерти пациента.

При это лекарство нельзя купить в аптеке всем желающим - врачи могут назначать его только пациентам из групп риска (пожилым людям или людям с хроническими болезнями) и данный препарат выдается бесплатно.

Напомним, "Молнупиравир" стал первым одобренным в Украине средством против COVID-19, которое можно принимать в виде таблеток. Что известно о препарате подробно писала "Страна".

Также сообщалось, что на прошлой неделе в Украине зарегистрировали уже второе лекарство от коронавируса для экстренного применения при болезни - прероральный препарат "Паксловид" (Paxlovid) от компании Pfizer.