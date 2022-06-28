Почти 700 тысяч украинцев не получили вторую дозу вакцины против COVID-19, еще более 14 млн не сделали бустерную прививку.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в своем Facebook.

В ведомстве в целом приводят такую статистику:

Первую дозу получили 15,9 млн человек.

Завершили базовый курс вакцинации - 15,2 млн украинцев.

Получили бустерную прививку - 1,4 млн человек.

Вместе с тем медицинская инфраструктура по вакцинации позволяет делать прививку всем, кто в этом нуждается, в относительно безопасных регионах.

Только за прошедшую неделю работали около 2500 пунктов вакцинации и 109 центров массовой вакцинации. Прививали украинцев 463 мобильных бригады.

Ранее мы писали, что в Украине продолжается вакцинация от COVID-19 во всех регионах, кроме Донбасса. Останавливать прививочную кампанию пока не собираются. При этом количество пунктов вакцинации уменьшилось в 3,5 раза, а темпы сделанных прививок упали в два раза. Закрыты тысяча пунктов прививок, расформирована тысяча мобильных бригад и не работают 350 центров вакцинации.

Также в Минздраве утвердительно ответили на популярный вопрос - можно ли вводить несколько вакцин от разных заболеваний одновременно. Отмечается, что при одновременном использовании нескольких вакцин, прививку нужно делать в разные участки тела: например, в правое и левое плечо, а малышам — в правое и левое бедро.

Кроме того, напомним, что в Украине продлили карантин, связанный с коронавирусом, до 31 августа.