В МОЗ сообщили, сколько украинцев не сделали вторую прививку от коронавируса
Почти 700 тысяч украинцев не получили вторую дозу вакцины против COVID-19, еще более 14 млн не сделали бустерную прививку.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в своем Facebook.
В ведомстве в целом приводят такую статистику:
- Первую дозу получили 15,9 млн человек.
- Завершили базовый курс вакцинации - 15,2 млн украинцев.
- Получили бустерную прививку - 1,4 млн человек.
Вместе с тем медицинская инфраструктура по вакцинации позволяет делать прививку всем, кто в этом нуждается, в относительно безопасных регионах.
Только за прошедшую неделю работали около 2500 пунктов вакцинации и 109 центров массовой вакцинации. Прививали украинцев 463 мобильных бригады.
Ранее мы писали, что в Украине продолжается вакцинация от COVID-19 во всех регионах, кроме Донбасса. Останавливать прививочную кампанию пока не собираются. При этом количество пунктов вакцинации уменьшилось в 3,5 раза, а темпы сделанных прививок упали в два раза. Закрыты тысяча пунктов прививок, расформирована тысяча мобильных бригад и не работают 350 центров вакцинации.
Также в Минздраве утвердительно ответили на популярный вопрос - можно ли вводить несколько вакцин от разных заболеваний одновременно. Отмечается, что при одновременном использовании нескольких вакцин, прививку нужно делать в разные участки тела: например, в правое и левое плечо, а малышам — в правое и левое бедро.
Кроме того, напомним, что в Украине продлили карантин, связанный с коронавирусом, до 31 августа.