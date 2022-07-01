В Европе снова резко растут цифры по коронавирусу, пандемия не окончена.

Об этом заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

"Пандемия COVID-19 все еще с нами. Цифры снова резко растут в Европе", - написала она в своем Twitter.

Показатель уведомлений о случаях заболевания за 14 дней на 25 неделе в Евросоюзе и Европейской экономической зоне составил 694,1 на 100 тысяч человек против 518,6 на 24 неделе.

Этот объединенный показатель увеличивается третью неделю, говорится в материалах Европейского центра по контролю за заболеваниями (ECDC).

При этом четырнадцатидневный показатель смертности от COVID-19 на 25 неделе в этом регионе снизился, составив 6,6 на миллион человек по сравнению с 7,6 на 24 неделе.

В Великобритании также стремительно растет число заболевших, сообщает ВВС.

На сегодняшний день заболевших около 2,3 млн, то есть каждый тридцатый житель страны. Это на 32% больше, чем всего неделю назад.

Специалисты относят это на счет двух новых и очень быстро распространяющихся разновидностей Омикрона - BA.4 и BA.5.

Причем заболеть могут даже те, кто уже перенес ковид.

Ранее мы писали, что в Израиле власти объявили о начале новой, уже седьмой волны пандемии коронавируса. В стране могут ужесточить карантинные ограничения. Сейчас коронавирусом в стране болеет почти 47 тыс. человек, а у половины вирус обнаружили за последнюю неделю.

Также в Минздраве Украины недавно сообщили, что почти 700 тысяч украинцев не получили вторую дозу вакцины против COVID-19, еще более 14 млн не сделали бустерную прививку. При этом напомним, что в Украине продлили карантин, связанный с коронавирусом, до 31 августа.