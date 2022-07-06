Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина готовится к очередной волне коронавируса. О таких предпосылках свидетельствует рост заболеваемости.

"Последние два месяца мы фиксируем рост количества случаев коронавирусной болезни. За прошедшую неделю было зарегистрировано 1018 случаев, за неделю до этого было 943 случая. Мы видим прирост на 12%", - сказал он на брифинге в среду.

Ляшко отметил, что такой рост заболеваемости COVID-19 в Украине отвечает тенденциям, отмечаемым сейчас в европейских странах.

В то же время министр отметил, что в Украине достаточно тест-систем для диагностики COVID-19, препаратов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и ковидных вакцин.

"Препараты распределены по составам на территории Украины для того, чтобы в случае необходимости доставлять их в медучреждения", - сказал он.

Министр призвал украинцев, которые не завершили полный курс вакцинации от COVID-19, сделать нехватку прививки - вторую или бустерную дозу.

Он также обратил внимание, что в Европе на фоне роста заболеваемости количество госпитализаций пациентов с COVID-19 не растет, и связал это с успехами вакцинальной кампании.

Напомним, что почти 700 тысяч украинцев не получили вторую дозу вакцины против COVID-19, еще более 14 млн не сделали бустерную прививку.

Ранее "Страна" писала, что в мире опять бушует пандемия коронавируса. За последние сутки в Италии зафиксировано 100 тысяч новых зараженных, во Франции - более 200 тысяч случаев.