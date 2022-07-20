Минздрав Украины разрешил колоть вторую бустерную прививку от коронавируса, однако только отдельным категориям граждан.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Минздрава, вторую бустерную дозу можно будет вводить с интервалом не менее четырех месяцев после первой (третьей прививки). Для нее будут применять м-РНК- вакцину (в Украине сейчас доступна Comirnaty от Pfizer/BioNTech).

Кто может получить второй бустер:

люди старше 60 лет;

люди, проживающие в учреждениях по уходу за пожилыми людьми;

люди с инвалидностью;

люди с иммуносупрессией;

люди в возрасте 18-59 лет с медицинскими состояниями, которые повышают риск тяжелого течения болезни (перечень состояний - по ссылке);

люди в возрасте 18-59 лет с многочисленными хроническими заболеваниями.

Сделать прививку от коронавируса в Украине можно в любом пункте или центре вакцинации. Список пунктов можно посмотреть здесь.

В Минздраве добавили, что вторую бустерную дозу уже применяют в Израиле, США, Канаде, Великобритании, Японии, ее рекомендовали вводить в странах ЕС.

Ранее сообщалось, что в мире поднимается седьмая волна коронавируса.