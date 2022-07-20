В Украине разрешили вторую бустерную прививку от коронавируса, но не всем. Кому можно вакцинироваться
Минздрав Украины разрешил колоть вторую бустерную прививку от коронавируса, однако только отдельным категориям граждан.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным Минздрава, вторую бустерную дозу можно будет вводить с интервалом не менее четырех месяцев после первой (третьей прививки). Для нее будут применять м-РНК- вакцину (в Украине сейчас доступна Comirnaty от Pfizer/BioNTech).
Кто может получить второй бустер:
- люди старше 60 лет;
- люди, проживающие в учреждениях по уходу за пожилыми людьми;
- люди с инвалидностью;
- люди с иммуносупрессией;
- люди в возрасте 18-59 лет с медицинскими состояниями, которые повышают риск тяжелого течения болезни (перечень состояний - по ссылке);
- люди в возрасте 18-59 лет с многочисленными хроническими заболеваниями.
Сделать прививку от коронавируса в Украине можно в любом пункте или центре вакцинации. Список пунктов можно посмотреть здесь.
В Минздраве добавили, что вторую бустерную дозу уже применяют в Израиле, США, Канаде, Великобритании, Японии, ее рекомендовали вводить в странах ЕС.
Ранее сообщалось, что в мире поднимается седьмая волна коронавируса.