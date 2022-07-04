Из-за использования мРНК-вакцин Pfizer и Moderna риск развития миокардита резко возрастает через неделю после вакцинации.

Такие результаты показало исследование, проведенное во Франции, опубликованное на портале Nature Briefing.

Как выяснили авторы работы, риск развития миокардита после вакцинации мРНК BNT162b2 (Pfizer–BioNTech) и мРНК–1273 (Moderna) был соответственно в 8 и 30 раз выше, чем в невакцинированных контрольных группах. Наибольшая связь для миокардита установлена после прививки Moderna - она в 44 раза выше для людей в возрасте от 18 до 24 лет. Что касается прививки Pfizer, то по отношению к той же возрастной группе риск оказался в 13 раз выше.

В ходе исследования были проанализированы 1 612 случаев миокардита и 1 613 случаев перикардита во Франции с 12 мая 2021 года по 31 октября 2021 года с участием 32 миллионов человек в возрасте от 12 до 50 лет, получивших 46 миллионов доз мРНК–вакцин. Исследование было ограничено использованием только диагнозов, поставленных при выписке из больницы. Поэтому в него не включены те, кто мог умереть до госпитализации, или те, чьи симптомы были недостаточно тяжелыми для госпитализации.

"Имеются сообщения о доказанном вскрытием миокардите после вакцинации, а также несистематические свидетельства о том, что жалобы пациентов отклоняли врачи скорой помощью и они так и не были госпитализированы. Корректировка на эти исключенные подгруппы может дать еще более высокий риск, чем тот, о котором сообщается в исследовании", - сказал кардиолог Санджай Верма.

По его словам, наблюдение за пациентами в этом исследовании было ограничено одним месяцем после выписки. Однако предыдущее исследование МРТ сердца показало, что около 75% пациентов с вакциноассоциированным миокардитом могут иметь стойкие нарушения на МРТ через 3–8 месяцев после первоначальной диагностики.

Авторы исследования также не анализировали эффект от повторной вакцинации, поскольку во Франции ее еще не рекомендовали для молодых совершеннолетних.

Миокардит - это опасное для жизни состояние, при котором воспаляется сердечная мышца. Науке известны несколько причин этого заболевания сердца. Ведущей является действие вирусов. Но во время пандемии мРНК–вакцины против COVID-19 стали главным подозреваемым в развитии миокардита.

Ранее "Страна" сообщала, что осенью прошлого года французский Минздрав официально не рекомендовал молодым мужчинам вакцинироваться Moderna из-за высокого риска развития миокардита.

Также мы сообщали, что эту вакцину от коронавируса прекратили колоть молодым людям моложе 30 лет еще в четырех европейских странах.