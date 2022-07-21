Президент США Джо Байден, у которого обнаружили коронавирус, принимает лекарство "Paxlovid", рекомендованное при риске тяжелой формы COVID-19.

Об этом сообщает сайт медрегулятора США.

На сайте пишут, что это лекарство выписывают при высоком риске тяжелого течения болезни.

"Паксловид" предназначен для использования в первую очередь для пациентов из групп риска, чтобы избежать ухудшения состояния и перехода заболевания с легкой степенью тяжести к средней и тяжелой. Клинические исследования показали 89%-ную эффективность в предотвращении госпитализации и смерти больных - если препарат начать принимать в течение трех дней после появления симптомов ковида.

Напомним, Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус после встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской в Белом доме. Сообщается, что симптомы у президента умеренные и он продолжает работать удалённо.

Ранее мы писали, что Джо Байден заявил, что у него появился рак после загрязнения окружающей среды. Речь шла о регионе, где он провел свое детство.

Также "Страна" сообщала, что осенью 2021 года врачи обнаружили у президента США Джо Байдена трубчатую аденому - доброкачественное, но потенциально предраковое образование. Полип удалили, необходимости в дополнительном вмешательстве не было.

Кроме того, мы информировали, что американский сенатор Ричард Блюменталь, недавно вернувшийся из поездки в Украину, где он встречался с Владимиром Зеленским, получил положительный результат теста на COVID-19.