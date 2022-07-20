Белый дом 19 июля был вынужден объяснять, почему в графике президента США Джо Байдена уже три дня не было публичных мероприятий.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби отрицает, что президент США отдыхает после ближневосточного турне.

"Президент прилично занят. Если вы не видите чего-то в публичном расписании, это не значит, что не происходит много работы", - сообщил Кирби.

А пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер добавила, что у Байдена в последние дни были встречи с высокопоставленными представителями администрации.

"Он был очень занят, разбираясь с проблемами американцев", - сказала Жан-Пьер.

Ранее Байден после встречи с наследным принцем Саудовской Аравии заявил журналистам, что в разговоре сказал Мухаммеду бен Салману о его ответственности за убийство журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Как писала "Страна", Байдену может грозить импичмент, если демократы потеряют контроль над конгрессом по итогам промежуточных выборов в ноябре.