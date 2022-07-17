У Джо Байдена в рядах его собственных соронников-демократов завелся оппозиционер, выступающий против всех инициатив президента США в Конгрессе. Это сенатор от Западной Вирджинии Джо Манчин.

Об этом пишет The Guardian.

На днях сенатор выступил против программы демократов, к которым сам и принадлежит, посвященной борьбе с изменением климата. По его мнению, это приведет к росту налогов.

Позже он дополнительно разъяснил свою позицию. Для демократов, сказал он, было "неблагоразумно" утверждать крупный пакет расходов, в то время как американцы столкнулись с болезненно высокими расходами на еду, топливо и аренду.

Предполагается, что у 74-летнего Манчина есть личный интерес в этом вопросе, поскольку он участвует в угольном бизнесе.

Но так или иначе, демократы столкнулись с серьезной проблемой. Дело в том, что их преимущество над республиканцами в Сенате составляет всего один голос. Таким образом, всего один "смутьян" может привести к провалу любого голосования.

Следует отметить, что Манчин давно имеет репутацию "неудобного" демократа и в прошлом часто голосовал за инициативы Дональда Трампа.

Ранее пресса писала о том, что Байдену может грозить импичмент, если демократы потеряют контроль над конгрессом.

А опрос показал, что почти две трети сторонников демократов в США не хотят второго срока президентства Байдена.