В верхней палате Конгресса США поспорили относительно того, могут ли мужчины забеременеть.

На слушаниях в Сенате по отмене права на аборты, состоявшихся 13 июля, профессор юриспруденции Калифорнийского университета в Беркли Хиара Бриджс заявила, что этот вопрос касается "людей с возможностью забеременеть".

"Вы имеете в виду женщин?" - поинтересовался сенатор-республиканец из Миссури Джош Хоули.

В ответ Бриджс начала перечислять гендеры и подчеркнула, что это затрагивает женщин лишь частично.

"Многие женщины, цис-женщины, способны забеременеть. Многие цис-женщины не способны забеременеть. Есть также транс-мужчины, способные забеременеть, а также небинарные люди, способные забеременеть", - сказала она.

Кроме того, она назвала вопросы сенатора "трансфобным допросом", добавив, что он подстрекает людей к насилию.

Ранее "Страна" сообщала, что Всемирная организация здравоохранения готовит новое руководство по гендерным вопросам. В нем будет указано, что пол не ограничен мужским и женским.

Также мы рассказывали, что президент США Джо Байден подписал указ, который снимает наложенный его предшественником Дональдом Трампом запрет на службу в армии для трансгендеров.