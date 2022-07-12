Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовит новое руководство по гендерным вопросам. В нем будет указано, что пол не ограничен мужским и женским.

Об этом сообщается на сайте организации.

Первое издание руководства вышло в 2011 году, и теперь ВОЗ обновляет его в свете "новых научных данных и концептуального прогресса".

Процесс пересмотра и обновления будет "основываться на обширной работе" и посвящен:

обновлению ключевых концепций гендера;

выделение и расширение концепции, которая рассматривает, как динамика гендерной власти взаимодействует с другими иерархиями привилегий или неблагоприятных условий, что приводит к неравенству (при этом будут учитываться такие факторы, как пол, этническая принадлежность, раса, возраст, класс, социально-экономический статус, религия, язык, географическое положение, статус инвалидности, миграционный статус, гендерная идентичность и самовыражение, сексуальная ориентация и политическая ситуация);

выходу за рамки бинарных подходов к гендеру и здоровью для признания гендерного и сексуального разнообразия и представлений о том, что гендерная идентичность существует в континууме и что пол не ограничивается мужским или женским;

внедрению новых структур и инструментов по гендерным вопросам, справедливости и правам человека для дальнейшей поддержки наращивания потенциала на основе этих концепций и интеграции их подходов в работу ВОЗ.

Таким образом, вместо проблемы здравоохранения ВОЗ объявляет своей целью борьбу с дискриминацией.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию, которая предполагает защиту, помимо прочего, от дискриминации по гендерному признаку.

Также мы рассказывали, как в шотландской школе мальчиков обязали прийти на занятия в юбках для поддержания гендерного равенства.