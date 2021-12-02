В обновлениях популярной компьютерной игры World of Warcraft могут появится новые настройки в создании персонажа. Игроки смогут выбрать между мужским, женским, мужским и женским вместе или никаким гендером.

Об этом сообщается в блоге noob-club.

Указано, что в игре появился новый файл документации "unitsexconstantsdocumentation.lua", в котором прописано 4 типа пола персонажа:

0, Male – мужской

1, Female – женский

2, None – никакой

3, Both – оба

Однако уже в нескольких обновлениях пол прописан таким образом, но опция используется для определения внешнего вида доспехов, которые изменяют свой образ в зависимости от пола персонажа.

"Это нововведение может означать, что разработчики планируют позволить игрокам выбирать помимо стандартного мужского/женского пола персонажа еще и гендерно-нейтральный/небинарный", - сказано в сообщении.

Но заявлений от разработчиков пока не было и возможно новинка будет использоваться для каких-то внутренних моментов без видимых изменений для игроков.

Напомним, в США впервые выдали паспорт с отметкой "X", которая означает третий гендер.

Также сообщалось, что в Калифорнии вынудили супермаркеты продавать гендерно нейтральные детские товары.