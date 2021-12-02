В World of Warcraft может появиться возможность создания небинарного и гендерно нейтрального персонажа
В обновлениях популярной компьютерной игры World of Warcraft могут появится новые настройки в создании персонажа. Игроки смогут выбрать между мужским, женским, мужским и женским вместе или никаким гендером.
Об этом сообщается в блоге noob-club.
Указано, что в игре появился новый файл документации "unitsexconstantsdocumentation.lua", в котором прописано 4 типа пола персонажа:
- 0, Male – мужской
- 1, Female – женский
- 2, None – никакой
- 3, Both – оба
Однако уже в нескольких обновлениях пол прописан таким образом, но опция используется для определения внешнего вида доспехов, которые изменяют свой образ в зависимости от пола персонажа.
"Это нововведение может означать, что разработчики планируют позволить игрокам выбирать помимо стандартного мужского/женского пола персонажа еще и гендерно-нейтральный/небинарный", - сказано в сообщении.
Но заявлений от разработчиков пока не было и возможно новинка будет использоваться для каких-то внутренних моментов без видимых изменений для игроков.
Напомним, в США впервые выдали паспорт с отметкой "X", которая означает третий гендер.
Также сообщалось, что в Калифорнии вынудили супермаркеты продавать гендерно нейтральные детские товары.