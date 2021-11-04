В шотландском Эдинбурге руководство школы Castleview Primary обязало мальчиков из младших классов прийти в учебное заведение в юбках для поддержания равенства. Такую же просьбу адресовали и учителям. При этом школа даже согласилась предоставить юбки тем, у кого их нет. Об этом сообщает Daily Mail.

В школе заявили, что таким образом хотят приобщиться к популярной в испанских школах акции в поддержку гендерного равенства.

Не все родители одобрили участие своих детей в подобной акции, а некоторых призыв школы и вовсе привел в ярость.

"Моему сыну всего пять, и он только что получил это из школы! Пусть дети будут детьми", - возмутилась одна из мам.

"Если мальчик хочет носить юбку в школе, ему следует разрешить, но зачем давить на людей, чтобы они просили их сына носить юбку или чтобы его считали каким-то фанатиком?", - высказалась другая мама.

Возмущение родителей поддержали в некоммерческой организации "Кампания за настоящее образование", представитель которой заявил, что взрослые навязывают детям свою тревожность, вместо того, чтобы научить их относиться к другим так, как они бы хотели, чтобы относились к ним.

Напомним, летом в Испании школьные учителя-мужчины провели флешмоб в поддержку гендерного равенства и против критики учеников за их одежду. Педагоги пришли на работу в юбках.

Ранее "Страна" писала о том, что в США впервые выдали паспорт с отметкой "X", которая означает третий гендер.

Также мы сообщали, что в Калифорнии вынудили супермаркеты продавать гендерно нейтральные детские товары - никакого розового и голубого. .