В США сенатор-демократ от штата Род-Айленд Тиара Мак призвала голосовать за себя с помощью тверка.

Она опубликовала видео, на котором в бикини встает на голову и "танцует" тверк на песке, после чего призывает поддержать ее на голосовании.

В комментарии под видео многие оставляют негативные отзывы. Например такой: "как тверк поможет людям?".

СМИ отмечают, что Мак является открытой лесбиянкой и спонсировала законопроект об обучении детей "квир-инклюзивному сексуальному воспитанию, основанному на удовольствии".

Ранее в США принесла присягу первая темнокожая судья Верховного суда США. Кетанджи Браун Джексон 51 год. Ранее она работала заместителем председателя Комиссии США по установлению наказаний (2010-2014) и судьей окружного суда США по округу Колумбия (2013-2021).

Вместе с тем доля граждан США, гордящихся тем, что они американцы, упала до рекордно низкого уровня - 38%. Показатель оказался самым низким за всю историю исследований института, начиная с 2001 г. В прошлом году он был на уровне 43%, а своего максимального значения достиг в 2003 году, когда 70% жителей США в высшей степени гордились тем, что они американцы.