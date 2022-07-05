Съезд Республиканской партии Техаса 18 июня призвал законодательное собрание штата одобрить референдум, на котором избирателям поставят вопрос о независимости региона.

Об этом сообщает издание Texas Standard.

"Это референдум об отделении. Платформный комитет партии призвал законодателей Техаса принять проект на своей следующей сессии, который бы потребовал проведения референдума во время всеобщих выборов 2023 года для граждан Техаса, чтобы определить, оставаться ли штату в своем текущем положении или стать независимым государством", - пишет издание.

Партия также приняла резолюцию, ставящую под сомнение президентские выборы 2020 года. В пресс-релизе председатель Республиканской партии Техаса Мэтт Ринальди отметил, что техасские республиканцы совершенно обоснованно не верят в результаты выборов 2020 года, и им все равно, сколько раз элиты говорят им, что они должны или не должны думать.

Между тем через океан, на Британских островах первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила парламенту, что хочет провести второй референдум о независимости 19 октября 2023 года.

Неделю назад в Шотландии уже показали, как будут выглядеть бюллетени на референдуме.