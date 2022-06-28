В Техасе нашли грузовик с десятками тел нелегальных мигрантов, погибших от жары и обезвоживания
В Техасе обнаружили грузовик, в котором находились 46 мертвых нелегальных эмигрантов. Они умерли от жары и обезвоживания.
Об этом пишет BBC.
Еще 16 человек были госпитализированы, среди них - четверо детей.
Выжившие пострадали от теплового удара и длительного перегрева.
Инцидент произошел в Сан-Антонио, расположенном в 250 км от американско-мексиканской границы, который считается одним из основных пунктов транзитного маршрута для контрабандистов.
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сказал, что консул страны направляется к месту обнаружения, но добавил, что национальность жертв до сих пор неизвестна.
Губернатор-республиканец от Техаса Грег Эбботт обвинил в гибели людей президента США Джо Байдена, назвав их результатом его "смертоносной политики открытых границ".
Ранее мы писали, что на юге Мексики произошло страшное ДТП. Там грузовая машина, в которой ехали более 100 мигрантов из Центральной Америки, перевернулась и врезалась в мост. В результате аварии погибли по меньшей мере половина из них. Правоохранители сообщили, что скорость и большое количество людей в грузовике могли спровоцировать аварию, в которой он перевернулся и врезался в пешеходный мост. Вместе с тем на дороге был изгиб, который также мог стать причиной аварии.