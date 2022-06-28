В Техасе обнаружили грузовик, в котором находились 46 мертвых нелегальных эмигрантов. Они умерли от жары и обезвоживания.

Об этом пишет BBC.

Еще 16 человек были госпитализированы, среди них - четверо детей.

Выжившие пострадали от теплового удара и длительного перегрева.

Инцидент произошел в Сан-Антонио, расположенном в 250 км от американско-мексиканской границы, который считается одним из основных пунктов транзитного маршрута для контрабандистов.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сказал, что консул страны направляется к месту обнаружения, но добавил, что национальность жертв до сих пор неизвестна.

Губернатор-республиканец от Техаса Грег Эбботт обвинил в гибели людей президента США Джо Байдена, назвав их результатом его "смертоносной политики открытых границ".

Ранее мы писали, что на юге Мексики произошло страшное ДТП. Там грузовая машина, в которой ехали более 100 мигрантов из Центральной Америки, перевернулась и врезалась в мост. В результате аварии погибли по меньшей мере половина из них. Правоохранители сообщили, что скорость и большое количество людей в грузовике могли спровоцировать аварию, в которой он перевернулся и врезался в пешеходный мост. Вместе с тем на дороге был изгиб, который также мог стать причиной аварии.