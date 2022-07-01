Первая темнокожая судья Верховного суда США Кетанджи Браун Джексон принесла присягу и вступила в должность.

Ранее в отставку ушел старейший судья инстанции Стивен Брайер.

Кетанджи Браун Джексон 51 год. Ранее она работала заместителем председателя Комиссии США по установлению наказаний (2010-2014) и судьей окружного суда США по округу Колумбия (2013-2021).

Как писала "Страна", в январе президент США Джо Байден пообещал впервые в истории страны ввести в Верховный суд афроамериканку. Тогда сообщалось, что она станет преемницей уходящего в отставку Брейера.

"Я не принял никакого решения, кроме одного. Этот человек будет обладать исключительными квалификацией, характером, опытом и целостностью. И этот человек будет первой чернокожей женщиной, номинированной в Верховный суд", - сказал Байден зимой.

Сенат в апреле утвердил Джексон по представлению Байдена. За кандидатуру судьи из Вашингтона проголосовали 53 члена верхней палаты, против были 47.

Напомним, в январе 2021 года первым чернокожим главой Пентагона стал Ллойд Остин. В прошлом Остин уже стал первым афроамериканцем, возглавившим Центральное командование США.