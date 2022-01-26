Австралийская журналистка, блогер и и сценарист компьютерной игры "God of War: Ragnarok" Алана Пирс обвинила китайскую компанию-гиганта Tencent в расизме и сексизме. По словам женщины, в компании требуют рисовать персонажам игр женского пола большую грудь и поменьше изображать чернокожих героев.

Об этом сообщает сайт GameMAG.ru.

Пирс рассказала, что узнала о неприемлемых, по ее мнению, требованиях Tencent от своей подруги, занимавшейся созданием для компании фильма. Картину предложили поддержать или полностью профинансировать Tencent, которая активно ищет новые проекты для инвестиций на западных рынках. Но представителя китайского гиганта выдвинули жесткие требования к создателям: они настаивали, чтобы на экране не было никаких темнокожих актеров, а режиссера просили привлечь актрис с большой грудью.

В результате фильм так и не был снят.

Пирс также заявила, что ей известно об аналогичном подходе Tencent к созданию игр. Компания якобы требует от своих разработчиков делать проекты преимущественно с персонажами со светлой кожей. А героиням-женщинам пририсовывать внушительную грудь.

"Скажем, что это слухи, чтобы Tencent не подала на меня в суд", - с опаской добавила Пирс.

Tencent полностью или частично принадлежат:

Riot Games (League of Legends) - 100%;

Epic Games - 40%;

Bluehole (PlayerUnknown's Battlegrounds) - 11,5%;

Ubisoft - 5%;

PlatinumGames - неизвестный объем инвестиций;

Discord - неизвестный объем инвестиций.

У Tencent также есть акции Kadokawa Corporation (FromSoftware), Remedy Entertainment, Roblox, Paradox, Bloober Team, Dontnod Entertainment и Marvelous Entertainment. Наконец, она отвечает за официальное распространение консолей Nintendo Switch на территории Китая.

Представители Tencent пока не отреагировали на слова блогерши.

Ранее "Страна" сообщала, что актер Энтони Маки, сыгравший роль Сэма Уилсона / Сокола во франшизе "Мстители", обвинил киностудию Marvel в расизме, отсутствии расового разнообразия в фильмах и на съемочной площадке.

Также мы писали, что актриса Бриджит Бардо раскритиковала мусульманскую практику забивания овец, из-за чего ее обвинили в расизме.