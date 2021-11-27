В Соединенных Штатах пассажиры пожаловались на женщину, которая на борту самолета кормила грудью кота.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на систему адресации и передачи сообщений для авиационной связи.

В сообщении говорится, что женщина отказалась прекратить свою деятельность, несмотря на требования других пассажиров и бортпроводников. Также она не захотела пересадить кота в переноску или посадить животное под кресло.

Уточняется, что, согласно правилам, пассажиры могут брать с собой в салон кошек или маленьких собак, но те должны быть либо в переносках, либо оставаться под сидением на протяжении всего полета.

Напомним, в селе Иваново Волынской области агрессивный кот забежал во двор частного дома и начал нападать на собаку, а потом умер. Кот был заражен бешенством.

Также "Страна" писала, что 48-летний россиянин свел счеты с жизнью прямо в самолете, в котором он возвращался в Самару после отдыха в египетском Шарм-эль-Шейхе. Сразу после взлета мужчина закрылся в туалете и повесился на ремне от багажной сумки. Когда заподозрившие неладное стюарды открыли двери туалета и обнаружили тело самоубийцы, самолет экстренно посадили в Каире.