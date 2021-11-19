Российские самолеты эвакуировали из Афганистана более 380 человек: граждан РФ, Украины, Армении, Беларуси и Афганистана.

Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает "Интерфакс".

Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России сели на аэродроме Чкаловский Московской области в ночь с 18 на 19 ноября.

"Самолеты доставили из Республики Афганистан граждан: Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Украины и Республики Афганистан. В настоящее время пассажиры проходят таможенный и противоковидный контроль", - сообщили в российском Минобороны.

Отмечается, что самолеты Ил-76 ВКС России доставили в Афганистан более 36 тонн гуманитарного груза, а обратно вывезли людей, которые пожелали покинуть Афганистан.

Напомним, в конце октября в Киеве сообщили о 130 украинцах, которые желают покинуть Афганистан. Тогда глава МИД Украины заявил, что ведомство разрабатывает безопасные пути для их выезда.

Также мы писали о том, что Соединенные Штаты не видят возможности оказывать Афганистану финансовую поддержку.

Кроме того, сообщалось, что Германия вернет посла в Афганистан, чтобы наладить контакт с талибами и пресечь поток беженцев.