С конца 2021 по меньшей мере 21 чернокожий сотрудник покинул администрацию президента США Джо Байдена или планирует уйти в ближайшее время.

Об этом пишет Politico.

Некоторые из тех, кто остался, говорят, что это неудивительно: темнокожие сталкиваются с меньшей поддержкой начальства и не чувствуют, что имеют шанс построить карьеру.

Процесс настолько явный, что в Белом доме начали использовать термин "Блекзит".

В то же время один из чиновников Белого дома в комментарии газете отверг эти опасения, заявив, что около 14% нынешних сотрудников Белого дома идентифицируют себя как чернокожие, и ожидается, что это число увеличится, когда в Белый дом будет привлечено больше чернокожих сотрудников.

Также он заявил, что 15 процентов чернокожих сотрудников получили повышение в прошлом году.

Напомним, пост пресс-секретаря Белого дома в этом году впервые в истории заняла темнокожая женщина - Карин Жан-Пьер.

Также мы писали, что отставная пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки начнет вести программу на американском канале MSNBC

Кроме того мы сообщали, что в начале года Байден пообещал впервые в истории США ввести в Верховный суд чернокожую.