21 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступит на 77-й Генассамблее ООН. Об этом свидетельствует расписание, которое опубликовано организацией.

На следующий день выступит президент США Джо Байден. А Россию 24 сентября представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Напомним, в марте Генассамблея ООН приняла западную резолюцию к РФ с требованием немедленно прекратить боевые действия в Украине.

Также мы писали, что в апреле Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека.

Война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.