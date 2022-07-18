Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в понедельник, 18 июля.

Главное из заявлений президента:

"В СБУ решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц разного уровня и направления. Всех - за неудовлетворительную работу". "На оккупированных территориях людей забрасывают пропагандой, но там есть много тех, кто ждет освобождения. Надо доносить до них правду". "Российской армии все сложнее удерживать эти территории. Шаг за шагом мы продвигаемся, ломаем поставки оккупантов, выявляем и уничтожаем коллаборантов. Перспектива очевидна: украинский флаг будет там, это вопрос времени". "Сегодня были удары по Никополю, по Торецку, по городам Харьковской области". "Освобождены 1028 населенных пунктов, еще 2621 пока под контролем захватчиков". "Говорил с президентом Бразилии о санкциях".

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

Также "Страна" рассказывала, почему президент отстранил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.