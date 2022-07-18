Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Баканова

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В то же время сохраняется некоторая интрига по поводу способа увольнения генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которую отстранили от должности вместе с Бакановым.

Напомним, одна из причин, почему главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову не уволили, а именно отстранили с должностей, это отсутствие на данный момент кандидатов на замену.

При этом Владимир Зеленский назначил временным исполняющим обязанности главы СБУ первого заместителя Ивана Баканова Василия Малюка, который присутствовал при задержании по обвинению в госизмене экс-глава СБУ Крыма Олега Кулинича и имеет прямую коммуникацию с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Ранее мы писали о подоплеке отставки Ивана Баканова, которая связана с задержание экс-главы СБУ Крыма и конфликтом с руководителем ОП Андреем Ермаком.

Также "Страна" подробно рассказывала, почему президент Зеленский отстранил Ивана Баканова и Ирину Венедиктову.